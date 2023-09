Antonella Clerici | lacrime in diretta per Fabrizio Frizzi | Il ricordo è struggente

Leggi su formatonews

(Di venerdì 8 settembre 2023)ricordae non trattiene le: poi cita sua figlia e fa una grande rivelazione.è una delle conduttrici Rai più amate di sempre, soprattutto per via di qualità come solarità e spontaneità, che si percepiscono anche solo attraverso uno schermo. Presto, inoltre, debutterà nuovamente in TV con la nuova edizione del format Oggi è Mezzogiorno.ricorda commossa: le sue parole – Foto Ansa – FormatoNews.itL’estate è stata particolarmente riposante per la conduttrice, in quanto ha avuto modo di rilassarsi appieno presso la sua residenza di Arquata Scrivia, ad Alessandria. Presto, però, rientrerà nuovamente a Milano per ...