Ansia Juve | problema muscolare per Chiesa

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il calciatore ha accusato un fastidio agli adduttori in Nazionale Le Nazionali continuano a mettereai fantallenatori. La notizia del mattino riguarda Federicoche ha accusato unnel ritiro della nostra Nazionale. La situazione verrà attentamente analizzata e approfondita nel corso delle prossime ore. Le condizioni del giocatore verranno monitorate e valutate. Proprioera candidato ad un posto da titolare nel tridente d’attacco. Le noie fisiche, adesso, cambieranno le carte in tavola e costringeranno Spalletti a trovare una soluzione alternativa. Intanto si ferma anche Pellegrini: il calciatore della Roma ha accusato un risentimentoe farà ritorno nella Capitale saltando le due partite contro Macedonia e Ucraina. Ecco il comunicato ...

