Ancora oggi lo scontro Pietrangeli-Panatta è più interessante di quello Volandri-Fognini

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 settembre 2023) Loè triste per molti motivi. Uno è che ci riporta alle miserie del tennis nostrano quando invece stiamo vivendo una nuova età dell’oro e abbiamo una squadra fortissima anche se ha subito numerosi scossoni proprio in dirittura dei gironi di Coppa Davis. Ci aspettavamo Berrettini e Sinner in singolare e invece ci ritroviamo con due forfait e la grana. Per fortuna la squadra è ugualmente solida: abbiamo tre ottimi tennisti per i due singolari: Sonego, Musetti, Arnaldi. Più il doppio che diventa il nostro punto debole: con tutto il rispetto, Bolelli-Vavassori non è Bolelli-. Amesso che giochi Vavassori. Un altro motivo di tristezza è reso dal paragone tra i litigi della Davis che fu e quella di. Mentre sui giornali...