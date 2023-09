Anagni Capretta uccisa a calci e pugni | minacciati gli autori dell’aggressione all’animale

...protetta il 17enne di Fiuggi ritenuto il principale indiziato per la morte di una, uccisa a calci durante una festa di compleanno tenuta lo scorso 27 agosto in un agriturismo di. A ......protetta il 17enne di Fiuggi ritenuto il principale indiziato per la morte di una, uccisa a calci durante una festa di compleanno tenuta lo scorso 27 agosto in un agriturismo di. A ..."Dallo stupro di Caivano all'uccisione dellaad" sottolinea la parlamentare " vari fatti di cronaca, di diversa gravità, hanno evidenziato anche in giovanissimi una totale mancanza ...

Anagni, capretta uccisa a calci: settimana prossima il via all'interrogatorio FrosinoneToday

Verrà interrogato la prossima settimana in una località protetta il 17enne di Fiuggi ritenuto il principale indiziato per la morte di una capretta, uccisa a calci durante una festa di compleanno tenut ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...