ALT | Stazione del gusto | a Roma il primo ristorante di Enilive e Accademia Niko Romito

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – È stato presentato a, presso la Sala Conferenze di Palazzo Mattei, il progetto “ALTdel”. Nato da una collaborazione tra, questo prevede, per i prossimi 4 anni, la realizzazione di circa 100 ristoranti ALT in Italia ed in Europa, all’interno delle stazioni Eni. La prima area ristoro aè stata completata nella storica Eni station all’Eur ed è stata inaugurata con un evento a cui hanno partecipato l’Amministratore Delegato di Eni Suostainabol Mobility, Stefano Ballista; il Direttore commerciale della multinazionale, Giovanni Maffei; e il cuoco ed imprenditore,. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.