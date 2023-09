Allarme al G20 | la guerra di Putin incombe sull' economia Zelensky | La superiorità aerea russa ferma la controffensiva

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lain Ucraina «ha provocato un’escalation dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari . La cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale è che la Russia ponga fine alla sua brutalecontro l’Ucraina». Lo ha afto la segretaria Usa al Tesoro, Janet Yellen , alla vigilia del G20 di New Delhi. Secondo quanto riportato dai media indiani, Yellen ha parlato...

La guerra russa in Ucraina «ha provocato un'escalation dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari . La cosa più importante che potremmo fare per la ...