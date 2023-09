Allagamenti | la Giunta approva il progetto della vasca di laminazione di Largo Barozzi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Bergamo. Ladi Bergamo ha rito ildidi: un passaggio necessario visto il fatto che nei mesi scorsi è stato il finanziamento dell’opera attraverso il PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. La cifra del finanziamento è di quelle importanti: ben 3,9milioni di euro per l’infrastruttura che l’Amministrazione vuole realizzare per prevenire gliin questa particolare areacittà. A questi si aggiungono altri 300mila euro, che l’Amministrazione userà per sistemare il reticolo idrico minore, come rogge e torrenti per i quali sono necessari interventi di manutenzione (pulizia dell’alveo, sfalcio, ecc.). Il Comune di Bergamo intende avviare i ...