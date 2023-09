Alice Zilioli nuovo direttore marketing di Roche Diabetes Care Italy

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 settembre 2023) MONZA (ITALPRESS) –è ildiS.p.A., la divisione del Gruppopioniere nello sviluppo di sistemi di monitoraggio della glicemia e leader mondiale nell’offerta di soluzioni per la gestione del diabete.Laureata in Economia presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA), ha sviluppato la sua carriera all’interno del settore farmaceutico, consolidando un’esperienza ventennale in diverse aree terapeutiche.Ha iniziato la sua carriera innel 2007 e da allora si è affermata come una figura di spicco nel settore del, Market Access e Sales Force Management. Inoltre, da gennaio 2020, ha ricoperto il ...