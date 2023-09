Alfonsi | Su Villa Ada intervento molto importante | oltre 14 milioni

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Quello suAda è unconsistente messo in campo dall’amministrazione, per un totale di14. Si parla della riqualificazione totale dellaattraverso fondi comunali e del Pnrr con opere che si inseriscono in due filoni: da una parte quello che riguarda la vegetazione, con la sistemazione delle parti idrauliche per evitare frane e allagamenti e la ripiantumazione di ciò che si è perso nel tempo, senza scordare il tema dell’accessibità con il rifacimento dei viali che renderanno alaccessibile anche alle persone con disabilità”. “Dall’altra c’è poi il filone del recupero di alcuni edifici storici, penso al casale delle cavalle madri, al casale della finanziera o alle ex scuderie, da troppi anni abbandonati e non utilizzati. Li ...