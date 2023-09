Alfa Romeo - Nuova 33 Stradale | orgoglio italiano - VIDEO

(Di venerdì 8 settembre 2023) Come spiega Alejandro Mesonero-Romanos, capo del design dell', la33è "un vero e proprio manifesto di bellezza essenziale: poche linee, sensuali e allo stesso tempo potenti capaci di suscitare desiderio e forti emozioni". I richiami alla prima 33sono molto marcati, ma lo stile della vettura è estremamente moderno, con dettagli sinuosi affiancati da parti più aggressive, a cominciare dal posteriore. Davanti, oltre al nuovo scudettotridimensionale ricavato nei listelli di fibra di carbonio (a richiesta si può avere anche il classico Trilobo) si notano alcuni lineamenti della 33/2, come la "V" che caratterizza il cofano. I fari integrano delle prese d'aria che separano i flussi indirizzandoli verso il radiatore, mentre uno ...

... un bottino davvero magro considerando come la Williams, in poco tempo, sia riuscita a costruire una vettura in grado di scalare la parte bassa della classifica, facendo meglio di, ...ha già annunciato i suoi piani fino al 2027. Questi prevedono il debutto di un nuovo modello ogni anno. Si parte nel 2024 con un nuovo SUV compatto, poi nel 2025 e nel 2026 le eredi di ...Sulla stessa base tecnica è atteso per il 2024 anche il Suv elettrico dell', il primo modello a batterie dalla marca milanese . I Tesla Supercharger sono 50 mila in tutto il mondo Non solo ...

Nuova Alfa Romeo Giulia, Fiat Mutipla e Lancia Ypsilon HF: il 2025 non sarà privo di sorprese ClubAlfa.it

Alfa Romeo ha già annunciato i suoi piani fino al 2027. Questi prevedono il debutto di un nuovo modello ogni anno. Si parte nel 2024 con un nuovo SUV ...33 esemplari, V6 da 620 CV o full electric e prezzo milionario, come si comporterà il bolide del Biscione rispetto alla Ares S1 Speedster e alla Aston Martin Valour