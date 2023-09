Alfa Romeo 145 | l' ultima custode del Boxer

Fino al 31 dicembre 2023 , Bonus Impresa metterà a disposizione vantaggi economici che toccano quota 40 milioni di euro, distribuiti sui veicoli di, Citroën , DS Automobiles , Fiat , Jeep ...Nuova33 Stradale presentata lo scorso 30 agosto ha stupito il mondo per il suo design e le sue caratteristiche. Del resto si tratta di una vettura di altissimo livello che sarà prodotta in ...NuovaGTV è una di quelle vetture di cui puntualmente si parla quando si discute del futuro della casa automobilistica del Biscione e di nuovi modelli che lo storico marchio milanese potrebbe ...

L'Alfa Romeo vuole far rivivere tanti miti del passato, ed ora c'è una lista di nomi che potrebbero presto tornare in vita.Se l'Alfa Romeo 33 Stradale ha debuttato in un luogo denso di storia come il Museo Alfa Romeo, la sua prima uscita all'aria aperta non poteva che avvenire… Leggi ...