Alessio Curcio è della Casertana L’ex Catanzaro | “Società ambiziosa”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Come vi avevamo anticipato nel precedente comunicato, ancheè un calciatore. Il classe ’90, tra i punti di forza dello scorso anno che ha portato i calabresi al salto in B, in con 36 presenze ha messo a segno 9 reti. Si tratta di un calciatore estremamente duttile che durante la sua carriera calcistica ha indossato le maglie di Arzachena, Renate, Vicenza, Catania e Foggia e, proprio con i satanelli rossoneri in 75 partite dal 2020 al 2022 ha messo a segno ben 29 reti. “La scelta di Caserta – ha detto appena dopo la firma sul contratto – è dovuta all’ambizione, al fatto che ha dimostrato di volermi a tutti i costi e all’entusiasmopiazza. Inoltre – ha poi aggiunto – ...