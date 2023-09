Alcol | 10% donne lo consuma in gravidanza Neonatologi | Non c' è dose sicura

Milano, 8 set. - "Il consumo diin gravidanza è comune in molti Paesi e circa il% delle donne nella popolazione generale consumadurante la gravidanza", secondo i "Rapporti Istisan 23/3" dell'Istituto superiore di sanità. Ma "non essendo stata a tutt'oggi stabilita una ...Milano, 8 set. - 'Il consumo diin gravidanza è comune in molti Paesi e circa il% delle donne nella popolazione generale consumadurante la gravidanza', secondo i 'Rapporti Istisan 23/3' dell'Istituto superiore di sanità. Ma 'non essendo stata a tutt'oggi stabilita una ..."Il consumo diin gravidanza è comune in molti Paesi e circa il% delle donne nella popolazione generale consumadurante la gravidanza", secondo i "Rapporti Istisan 23/3" dell'Istituto superiore di sanità. Ma "non essendo stata a tutt'oggi stabilita una ...

Alcol e gravidanza, neurologi: "Opportuno astenersi, non c'è dose sicura" Adnkronos

Milano, 8 set. (Adnkronos Salute) – “Il consumo di alcol in gravidanza è comune in molti Paesi e circa il 10% delle donne nella popolazione generale consuma alcol durante la gravidanza”, secondo i “Ra ...Il consumo di alcol in gravidanza è comune in molti Paesi e circa il 10% delle donne nella popolazione generale consuma alcol durante la gravidanza. La Società Italiana di Neonatologia, in occasione d ...