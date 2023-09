Albarella |  «Il Napoli ha un nuovo allenatore e un nuovo staff | di fatto è una squadra del tutto nuova»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il preparatore atletico Eugenioha rilasciato alcune dichiarazioni sulla preparazione dela Radio Punto, nel corso di PuntoSport Show.ha spiegato che imputare ai cali fisici le sconfitte in campo non è che un alibi. «Dire che ilabbia perso con la Lazio per colpa del calo fisico è un mero capro espiatorio. Quando qualcuno non sa a chi dare la colpa, dà la colpa alla preparazione atletica di una. Ci sono tanti luoghi comuni che poco c’entrano con certi risultati. Ilad oggi conserva 10/11 dellacampione d’Italia, ma è unacompletamente. Ha unadirezione tecnica ed ...

...corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Eugenio, ... IlParlerò poco della preparazione perché mi sembra che per vari ingranaggi si sia creato ...A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Eugenio, preparatore atletico: "Nella condizione atletica, gli aspetti condizionali, cioè quelli ... Il...L'estate è stata vissuta separata: lui da single in barca tra Sardegna,e New York, lei adcon tutta la family e spesso in fuga in coppia con Elio nei dintorni. Nessun commento sulla ...

Albarella: “Napoli Si è creata una strana miscela esplosiva per far ... 100x100 Napoli

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico ... per un periodo più lungo. Il Napoli Parlerò poco della preparazione perché mi ...A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico: “Nella condizione atletica, gli aspetti condizionali, cioè quelli allenabili sono in ...