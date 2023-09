(Di venerdì 8 settembre 2023) Ieri, giovedì 7 settembre, intorno alle 15:30 idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, nei pressi della fermata “1° Maggio” della linea M1 della Metropolitana in territorio di Sesto, hanno notato un 36enneche, in evidente ed ingiustificato stato di agitazione, cercava di eludere il controllo da parte dei militari. ...

Albanese agitato davanti ai Carabinieri: aveva droga e coltello Il Notiziario

Ieri, giovedì 7 settembre, intorno alle 15:30 i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, nei pressi della fermata “1° ...Mentre erano impegnati a controllare gli ingressi della fermata del metrò, i carabinieri hanno notato un uomo chiaramente agitato, che cercava di sfuggire ai controlli. Così facendo però ha attirato ...