Alana e Marielle | chi sono le “altre” sorelle Hadid?

Leggi su amica

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Foto Getty) È quasi impossibile non aver mai sentito parlare di Bella e Gigi, forse, lepiù famose della moda. L’una bionda, l’altra mora (almeno per la maggior parte del tempo), le due modelle hanno monopolizzato sfilate e campagne beauty negli ultimi anni. Accanto, naturalmente, al fratello minore Anwar. Reso celebre dalla relazione con la popstar Dua Lipa, ha intrapreso la via della moda sfilando per Ralph Lauren, Hugo Boss, Valentino e Tommy Hilfiger, tra gli altri. Una passione ereditata da Gigi e Bella. O, forse, dallemaggiori. Tecnicamente sorellastre,figlie del primo matrimonio di Mohamed Anwar ...