Alabama | ergastolo per il 14enne che sterminò padre | matrigna | fratelli e sorella a colpi di pistola | Farò il sicario

...vita per i minori di 18 anni al momento del crimine "non è appropriato" ma Accade in, Stati Uniti. Il giudice distrettuale Chadwick Wise, a Mason Sisk, ha emesso ieri la sentenza di...TI POTREBBE INTERESSAREAGI -senza condizionale per un adolescente dell'condannato per aver ucciso cinque membri della sua famiglia , tra cui tre fratelli più piccoli, quando aveva appena 14 anni . Oggi il ...

Usa, ergastolo ad un 14enne che ha sterminato la famiglia in Alabama Sky Tg24

Negli Usa un 18enne è stato condannato all'ergastolo per avere ucciso, all'età di 14 anni, cinque membri della sua famiglia, compresi i suoi tre fratelli più piccoli. Il giudice Chadwick Wise del trib ...Il giudice, in Alabama, infligge la punizione più dura consentita dalla legge: crimine "avvolto in un male assoluto" ...