Al via uno sciopero di 24 ore del comparto aereo | ecco l’elenco di cancellazioni e modifiche

(Di venerdì 8 settembre 2023) Si preannuncia un venerdì piuttosto complesso per chi intendoe spostarsi in. La Cub Trasporti e altre organizzazioni sindacali hanno indetto infatti unodi 24 ore per il-aeroportuale-indotto che coinvolgerà il personale di terra. Le motivazioni della mobilitazione sono connesse alla al mancato rinnovo del contratto che è atteso da sei anni. Nello specifico, i sindacati contestano e proposte “di aumenti salariali inadeguati, l’aumento dell’orario di lavoro senza sufficiente adeguamento economico, lo storno di parte degli aumenti proposti a favore di enti previdenziali e sanitari privati”. Sul proprio sito Ita ha comunicato di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, redistribuendo sui primi voli sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di ...