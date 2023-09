Al museo Bilotti di Roma ‘Curare ad arte’ | incontro sul potere curativo dell’arte

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Organizzato dalla Fondazione Bracco in occasione della mostra 'Ritratte. Donne di arte e di scienza' Si è tenuto ieri l’di approfondimento dedicato all’arte come strumento di terapia medica organizzato da Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs – Gemelli Art presso ilCarlo, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, nell’ambito della mostra “Ritratte. Donne di arte e di scienza”. All’evento, aperto da un messaggio di saluto della presidente Diana Bracco, sono intervenuti Vincenzo Valentini, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica e Ematologia del Policlinico Gemelli, Alfonsina Russo, direttrice Parco Archeologico del Colosseo ed Enzo Grossi, medico e Advisor scientifico di Fondazione Bracco. L’iniziativa ha messo in ...