Il governo indiano ha diffuso le immagini del presidente degli Stati Uniti Joe Biden accolto dal primo ministro indiano Narendraprima del verticea Nuova Delhi. Tra i due è in programma un incontro bilaterale ma ai giornalisti statunitensi è stato impedito di seguire l'incontro chiave, scrive la France presse. L'...La presidente del Consiglio assicurera' ail sostegno dellItalia per la piena riuscita di un ... Per Roma il, pur con le sue difficolta', e' un foro multilaterale fondamentale, perche' lunica ...La presidente del Consiglio assicurera' ail sostegno dellItalia per la piena riuscita di un ... Per Roma il, pur con le sue difficolta', e' un foro multilaterale fondamentale, perche' lunica ...

Al G20 Modi accoglie Biden in India, la stampa Usa resta fuori - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a Nuova Delhi il primo ministro indiano, Narendra Modi. I leader, si legge in ...Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrà domani anche un colloquio bilaterale con il presidente della Corea del Sud, Yoon ...