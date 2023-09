Agguato nel Nuorese | ucciso un autotrasportatore

Omicidio questa notte a Fonni,Nuorese. La vittima è Giovanni Mureddu autotrasportatore di 49 anni.Le denunce per stalking, presentate2020, erano state ritirate (2022, pertanto, il ... Il luogo dell'è stato a metà tra Marsala e Mazara. E dell'omicidio nessuno ha saputo nulla per ore. ......in, con il supporto di mortai e carri armati dalla riva sinistra, hanno ingaggiato una battaglia. Tra le fila del 131 orb ucraino è scoppiato il panico: le truppe d'assalto sono fuggire...

Agguato mortale questa mattina a Fonni. Un uomo di 49 anni, Giovanni Mureddu, autotrasportatore, è stato ucciso davanti al garage della sua casa mentre stava parcheggiando un mezzo.Omicidio questa notte a Fonni, nel Nuorese. La vittima è Giovanni Mureddu autotrasportatore di 49 anni. (ANSA) ...