Agenzia ansia | dalla violenza al clima | tutto è allarme

(Di venerdì 8 settembre 2023) Prendete il direttore della Stampa, Massimo Giannini: «Tra femminicidi e violenze, non c'è più argine né geografico né sociale né anagrafico, tutte le età sono coinvolte, tutti i ceti... è un bollettino di guerra». Giannini l'ha detto a Raitre alla conduttrice Monica Giandotti, che intanto annuiva. Non parlavano della calata degli Unni nel 500 d.C. , ma del nostro presente: a dispetto di qualsiasi serio dato che lo avvalori, qualsiasi rapporto Istat, meglio, rapporto Eurostat, secondo il quale l'Italia semmai resta uno dei paesi più sicuri d'Europa. Poi certo, si può non credere ai dati, si può portarne altri, si può dire che mancano le denunce: ma allora siamo alle impressioni personali, alla campagna mediatica, alle rondini che fanno primavera quando ci fa comodo. Perché è verissimo che le notizie ci sono: ma ci sono sempre, lo dicono proprio le cifre sulla...

"La depressione e i disturbi d'tra i giovanissimi sono in aumento esponenziale da anni. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza psichiatrica, come testimoniano i numeri altissimi ...Temeva più per la sua bambina, ogni volta che la lasciava col padre era in preda all'". A ... lui l'ha chiamata e lei ha deciso di uscire" "Ieri pomeriggio alle 5 - spiega all'- eravamo in ...È difficile essere tre mesi sotto questa pressione edsenza dormire e mangiare, non mi condiziona molto la pressione esterna ma voglio fare le cose fatte bene. Infatti dopo la conferenza vado ...

Così si evolve l’esperienza in aeroporto: l’indagine Sita L'Agenzia di Viaggi Magazine

Alcune zone della Grecia sono state distrutte dal forte maltempo che ha ucciso due persone. La testimonianza di una ragazza romana in vacanza: “Ero terrorizzata. Voli bloccati e caos sull’isola”.Venezia applaude, si emoziona, tributa lunghissimi applausi a Io, Capitano di Matteo Garrone. Ovazioni e battimani in Sala Grande infiniti, 12 minuti, questa sera per il regista di Gomorra e di Pinocc ...