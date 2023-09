(Di venerdì 8 settembre 2023) Ritorna lacon tantitra. Carmine Sangiovanni: “Invito tutti i cittadini a partecipare coinvolgendo anche le scuole per sollecitare i ragazzi e tanti giovani ad apprezzare l’offerta culturale e musicale nella nostra città”. Il progetto culturale “” promosso dal Comune di Napoli si ripropone con un ampio cartellone di

È questo il senso di, ladi arti performative organizzata e promossa dal Comune di Napoli con le risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo - dichiara Sergio Locoratolo -. ...Lido degli Scacchi. Teatri sull'acqua, laitinerante nei sette Lidi di Comacchio, propone questa settimana un appuntamento in ... Un'che stimola al volo senza rinunciare ai ...È questo il senso di, ladi arti performative organizzata e promossa dal Comune di Napoli con le risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo - dichiara Sergio Locoratolo -. ...

Affabulazione, rassegna di eventi gratuiti tra Fuorigrotta e Bagnoli 2a News

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto ...Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “Affabulazione”, dopo il ...