Adottare un bambino | breve guida alle adozioni nazionali e internazionali

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quello dell’adozione è un istituto giuridico (l’insieme delle norme che regolamentano una determinata realtà) che ha conosciuto diverse modifiche nel corso degli ultimi decenni. Nell’ordinamento italiano la legge che ha codificato l’adozione di unsecondo la moderna prospettiva è la legge del 5 giugno 1967 che modifica la precedente normativa dell’affiliazione per la quale tra ile chi adottava non esisteva alcun rapporto di filiazione e il legame poteva essere revocato in qualsiasi momento. Nel 1983 con la Legge 184, successivamente riformata nel 2001 con la Legge 149, si stabilisce che in materia di adozione è il minore abbandonato ad avere l’interesse principale di avere una famiglia. Questo, a grandi linee, il quadro normativo nazionale cui fare riferimento perun. Per coloro che ...