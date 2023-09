Ad Atrani va in scena lo spettacolo ‘Sirenes le figlie del Dragone’

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Unounico in Italia in cui sirene professioniste si esibiranno direttamente in mare.torna ad ospitare “Meraviglie – I sentieri dei sensi”, la manifestazione che si avvale della direzione artistica di Alfonso Cavaliere e che è stata finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del progetto “Campania. Divina”. Domani (9 settembre), alle ore 21,30,andrà in“SIRENES ledel Dragone”, il primocon una squadra di nuoto sincronizzato coordinata dall’allenatrice della Nazionale Roberta Farinelli. L’iniziativasi avvale della partecipazione dell’americana Hannah Mermaid e di venti sirenette provenienti da tutto il mondo. “SIRENES ledel Dragone” è unoideato e diretto da Alessandro D’Auria e ...

Nel giorno 9 Settembre alle 21.30, andrà in scena lo spettacolo delle Sirene e del nuoto sincronizzato con la parata del Dragone per le strade di Atrani. La data scelta è sempre quella del giorno ......

