Acquisto e manutenzione sussidi didattici alunni con disabilità | 10 milioni per il 2023-24 Gli USR emanano i bandi Decreto

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 8 settembre 2023) Iln. 932 del 4 lugliodisciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’e alladie per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e, studentesse e studenti concertificata. L'articolo .