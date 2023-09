Acampora Assonautica italiana | dati Blue Economy sono una cosa seria

(Di venerdì 8 settembre 2023) "Da Ventotene, culla dell'Europa unita, voglio evidenziare con forza quanto già stiamo portando avanti sulle politiche del mare con la Commissione Europea e con il Parlamento Europeo. In particolare ...

Cosi Giovanni, PresidenteItaliana, dall'isola di Ventotene, in occasione del Training Camp organizzato dall'Anci. "Colgo l'occasione - ha aggiuntoper ribadire l'...Cosi Giovanni, PresidenteItaliana , SiCamera e Camera di Commercio Frosinone Latina dall'isola di Ventotene, in occasione del Training Camp organizzato dall'Anci . 'Colgo l'...Cosi Giovanni, PresidenteItaliana , SiCamera e Camera di Commercio Frosinone Latina dall'isola di Ventotene, in occasione del Training Camp organizzato dall'Anci . "Colgo l'...

Acampora (Assonautica italiana): dati Blue Economy sono una cosa ... Il Sole 24 ORE

Roma, 8 set. (askanews) - "Da Ventotene, culla dell'Europa unita, voglio evidenziare con forza quanto già stiamo portando avanti sulle politiche del mare con la Commissione Europea e con il Parlamento ...continuiamo a lavorare per una strategia del mare sempre più condivisa in Italia e in Europa”.Cosi Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana , SiCamera e Camera di Commercio Frosinone Latina ...