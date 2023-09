Abu Mazen choc sugli ebrei. E Parigi gli ritira la medaglia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il 26 agosto scorso il presidente palestinese ha affermato che Hitler non odiava gliin quanto semiti ma per il "loro ruolo sociale di usurai". Secca la reazione del comune di

Abu Mazen: “Ebrei massacrati da Hitler perché usurai” Il Fatto Quotidiano

Il 26 agosto scorso il presidente palestinese ha affermato che Hitler non odiava gli ebrei in quanto semiti ma per il "loro ruolo sociale di usurai". Secca la reazione del comune di Parigi ...“Le frasi da lei pronunciate – si legge in una lettera inviata dalla sindaca di Parigi ad Abu Mazen – sono contrarie ai nostri valori universali e alla verità storica della Shoah”, ha detto. La ...