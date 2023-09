A Venezia 80 “Io Capitano” | raccontare l’epopea dei migranti senza cedere al ricatto emotivo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nell’accingermi a vedere Io, il nuovo film di Matteo Garrone ora in concorso alla Mostra del Cinema die contemporaneamente uscito in sala il 7 settembre, non ho potuto fare a meno di tenere presente le riflessioni contenute in un bel libro del saggista e romanziere Walter Siti, Contro l’Impegno, nel quale l’autore mette in guardia dai rischi della retorica e del romanzesco contenuti nelle storie che vogliono esprimere un punto di vista netto sul bene e il politicamente corretto, individuando nella figura del migrante il personaggio esemplare, massimamente esposto a queste semplificazioni tranquillizzanti. “Una tipologia di vittima particolarmente adatta al romanzesco – scrive Siti – pare essere quella del migrante: la drammaticità del viaggio, la forza tragica degli avvenimenti (chi non si sente straziare se una madre perde il ...