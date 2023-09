(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPesa soltanto 2 chili e 400 grammi, misura 26 centimetri per 16 e grazie a una comoda custodia è facile da portare. Con questo apparecchio, piccolo, ma molto potente, grazie a un generatore da 70 Kv, un tubo radiogeno grande quanto una moneta con macchia focale ad alta risoluzione, tutti gli ammalati oncologici dell’Istituto dei tumori dipotranno da oggi usufruire del servizio di radiologia domiciliare.quelli che risiedono in abitazioni difficili da raggiungerei dai classici portatili e a cui spesso era inibito un servizio in vigore già da anni e che rientra nell’ambito del Progetto di Assistenza h 24 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Lo rende noto il Pascale di. “Il progetto va avanti da molti anni – dice Antonella Petrillo, direttore della Struttura ...

L'attualità mi sfinisce e allora voglio correre a, la città dell'amore, per assistere al ... Il tempo, questo terrificante eversore della felicità, non aiuta e lefatte all'oggi non ...e altre indagini, al contrario, hanno rivelato in alcune opere di Caravaggio l'... sembra avere rapporti con la scena della sepoltura nel dipinto delle Sette opere di Misericordia a, ..., Spalletti racconta l'incidente . Così Spalletti prima della conferenza: "Ho avuto un ... Mi hanno fatto lee abbiamo riscontrato la frattura della clavicola. Il dottor Castagna, ...

A Napoli radiografie domiciliari anche nei posti più impervi Agenzia ANSA

Lo rende noto il Pascale di Napoli. "Il progetto va avanti da molti anni - dice Antonella Petrillo, direttore della Struttura Complessa della Radiologia del Pascale - e in molti casi abbiamo ...È il muro del pianto della sanità campana. Pronto soccorso, Ospedale San Paolo. Quattro fogli appesi sulla vetrata del triage, il bigliettino da visita: “Si avvisa l’utenza che l’ortopedico non è pres ...