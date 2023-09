A Milano è caccia a 300 autisti di autobus | Atm disposta a pagare il corso per la patente e l’affitto per i neoassunti

(Di venerdì 8 settembre 2023) Atm, l’azienda controllata al 100% dal comune die che si occupa del trasporto pubblico locale in città, è alla ricerca di nuovi. E per trovarli ha deciso di puntare su due nuovi strumenti dedicati ai neo-assunti: un contributo-casa per i primi mesi di affitto e la possibilità di conseguire gratuitamente laD insieme alla Carta di Qualificazione del Conducente. Per Atm si tratta di un investimento di circa 500mila euro, che l’azienda comunale ha deciso di sostenere nonostante la difficoltà a far quadrare i conti negli ultimi anni. Attualmente sono 600 le posizioni aperte in Atm, di cui la metà riservate a nuovi conducenti. Nell’ultimo anno, fa sapere l’azienda milanese, il 10% degli assunti per guidare bus e tram è donna. Il piano di assunzioni Attraverso un accordo stipulato con alcune scuole guida ...

Per ottenere il contributo - casa, i neo - assunti in Atm devono essere residenti fuori dall'area metropolitana die avere un contratto di locazione della durata minima di sei mesi. Il ...VENEZIA " Jannacci èè Jannacci e, inevitabilmente, magnificamente, è subito così anche per Enzo Jannacci Vengo ... e io ho fatto un po' il detective, sono andato adi cose. Ci ...... subito dopo cheaveva pianto il Cav e ne aveva lasciato in campo l'eredità. Tutto era ... Lega che sarà pure alleata di governo, ma che in questaai desiderata è spesso in contrapposizione ...

A Milano è caccia a 300 autisti di autobus, Atm disposta a pagare il ... Open

Federcaccia, attraverso il proprio Ufficio Studi e Ricerche nazionale, in collaborazione con le Università di Milano e Pisa ... come variazione del carniere nel corso della stagione di caccia per la ...Si trova in gravi condizioni l’uomo travolto da un’auto nella notte di lunedì 4 settembre mentre, a bordo del suo monopattino elettrico, percorreva via Giuseppe Compagnoni a Milano (zona Dateo). È ...