91enne derubato dalla domestica | tra loro c’era una ‘storia d’amore’

(Di venerdì 8 settembre 2023) Truffa ai danni di un anziano da parte della sua: la donna gli avrebbe sfilato una catenina di ingente valore Un altro caso di rapina da parte di unaai danni dell’anziano di turno. Stavolta a farne le spese è stato un uomo di 91 anni che aveva una relazione con la donna in questione, la quale però è finita per derubarlo, portandosi via oggetti di valore. Anziano– Notizie.com (PixaBay)La vicenda, evidenzia Il Messaggero, risale a diverso tempo fa e ora la donna è finita a giudizio. Tra i dueuna relazione, tanto che il pensionato è statomentre faceva sesso con la governante: durante il rapporto lei avrebbe sfilato all’uomo una catenina dall’ingente valore. I due si sono conosciuti in un bar a Frosinone e visto che l’anziano viveva da solo e necessitava di ...

"Ti posso offrire coccole e carezze”: 91enne derubato a letto dalla giovane colf. Lei finisce a giudizio Repubblica Roma

Anziano derubato – Notizie.com (PixaBay ... in cui un anziano rimane vittima di furto in casa propria: in questo caso il 91enne, autonomo nei movimenti e lucidissimo di mente, aveva deciso di ...La vittima ha denunciato il furto e la 35enne identificata. Non le è stata contestata la circonvenzione di incapace in quanto l’uomo al momento dei fatti era ...