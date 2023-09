8 settembre | non solo giorno della sconfitta | rendiamolo una “festa del riscatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il 31943, alle ore 17.30, nella località di Cassibile, in provincia di Siracusa, si consuma un atto decisivo per le sorti dell’Italia e dell’Europa. Il generale Giuseppe Castellano, inviato dal governo Badoglio, stringe la mano al generale Dwight Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate. “L’Armistizio di Cassibile” agli italiani conosciutocome “Armistizio” (sarà reso noto cinque giorni dopo, l’8) è stato firmato. Quella sera stessa, 500 aerei americani non si leveranno in volo per bombardare Roma: è il segnoresa incondizionata dell’Italia, che abbandona l’asse Roma-Berlino, ma soprattutto la fine del regime fascista, che aveva trascinato il paese in una guerra disastrosa con un esercito male armato, iniziata il 10 giugno 1940 con la dichiarazione di Mussolini. Ma quell’atto è ...