8 settembre | Mattarella a Porta San Paolo | omaggio ai caduti della Resistenza

(Di venerdì 8 settembre 2023) ROMA – Il presidenteRepubblica Sergioha deposto una corona oggi aSan, a Roma, in occasione dell’80° anniversarioDifesa di Roma. Ad accogliere il capo dello Stato è stato il ministroDifesa Guido Crosetto, il capo di Stato MaggioreDifesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In seguitosi è recato al Parco dei, dove ha deposto una corona d’alloro. L'articolo L'Opinionista.

Mattarella ha poi deposto la seconda corona al Parco della Resistenza dell'8 settembre, davanti al monumento dedicato agli 87mila militari caduti nel periodo della lotta di liberazione 1943-1945.