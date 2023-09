8 settembre 1943 | quando muore la Patria e nasce la democrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) L'8si consumò definitivamente la rottura fra la monarchia e l'Italia. La sera di ottant'anni fa con l'annuncio dell'armistizio fatto da Badoglio via radio le strade degli italiani e quelle di Vittorio Emanuele III prendono direzioni opposte. A ciò si arrivò dopo che per quarantacinque giorni (dalla notte del 25 luglio durante la quale il Gran Consiglio sfiducia Mussolini) il governo del Maresciallo condusse una sgangherata e confusa trattativa con gli anglo-americani al fine di ottenere qualcosa in più rispetto a una resa disonorevole. La realtà era tutt'altra cosa. Infatti, “l'armistizio impose la resa incondizionata - scrive lo storico Roberto Chiarini in Le origini dell'Italia repubblicana assestando un colpo mortale ad ogni ambizione dell'Italia di riservarsi per il futuro un qualsiasi ruolo se non militare almeno politico. Il che ...