8 Settembre 1943 | il Programma Eutanasia nazista applicato anche sui militari italiani

Possiamo dire che questo atto di intitolazione l'evento di inaugurazione del prossimo 9, non a caso organizzato vicino alla data storica dell'Armistizio dell'8del, ...Oggi al Polo del '900 di Torino si inaugurano le manifestazioni per gli 80 anni dell'inizio della Resistenza. L'8il maresciallo Badoglio annunciò l'entrata in vigore dell'armistizio firmato dall'Italia il 3a Cassibile con gli anglo - americani. Il 9sarebbe nato il Comitato ...'Dopo l'8e la deportazione dei soldati italiani che dissero No al nazifascismo preferendo il Lager all'adesione al Terzo Reich e alla neonata RSI, arrivarono qui un centinaio di Imi, ...

8 settembre 1943, l'Italia firma l'armistizio. Ecco cosa accadde ottant’anni fa la Repubblica

Il primo a collegare l'8 settembre 1943 alla «morte della patria» fu un giurista e scrittore, Salvatore Satta, che affrontò il tema in un amaro, dolente e tragico De Profundis (Adelphi) scritto fra il ...L’8 settembre 1943 è una data molto nota nella storia italiana. Alle 19:42, dai microfoni dell'EIAR (l’Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche), che interruppe i programmi, fu trasmesso l'annuncio ...