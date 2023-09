5 poliziotti di Scotland Yard confessano insulti razzisti e commenti volgari contro Meghan Markle e il premier Sunak | nel mirino una chat su Whatsapp

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ennesimo scandalo sulla Met Police (o, come è familiarmente chiamata), principale corpo di polizia del Regno Unito. Questa volta a finire nella bufera sono 5 agenti, costretti ad ammettere di essersi scambiati fra il 2020 e il 2022 messaggie oltraggiosi, in unasufra colleghi, prendendo di mira in particolare – per le origini etniche e il colore della pelle – sia, duchessa di Sussex, consorte del principe ribelle Harry, sia l’attuale primo ministro Rishi. I cinque, individuati da un’inchiesta giornalistica del programma Newsnight della Bbc, sono stati solo in seguito deferiti di fronte alla giustizia britannica. E oggi si sono riconosciuti colpevoli in un’udienza preliminare di fronte alla ...