11 196 anni di reclusione | la super stangata contro il re turco delle crypto

(Di venerdì 8 settembre 2023) Fatih Ozer era fuggito in Albania portandosi via l'astronomica cifra di 2 miliardi di dollari in criptovalute

Faruk Fatih Ozer, fondatore di una delle maggiori piattaforme di scambio di criptovalute in Turchia, 'Thodex', è stato condannato assieme ai suoi due fratelli a 11mila anni e 10 mesi di reclusione dopo le accuse di truffa, riciclaggio e di avere fondato un'organizzazione criminale. Lo rende noto l'agenzia Anadolu. Fondata nel 2017, Thodex aveva 391mila utenti ...

Turchia, truffa con le criptovalute: condannato a 11mila anni Sky Tg24

11.196 anni e 10 mesi di reclusione per Faruk Fatih Ozer, fondatore di Thodex, l'exchange di cryptovalute turco. Una condanna epocale che non lascerà a Ozer molte possibilità di patteggiamento. Si è ...Il fondatore di una delle maggiori piattaforme di scambio turche, 'Thodex', è stato condannato assieme ai suoi due fratelli per le accuse di truffa, riciclaggio e di avere fondato un'organizzazione ...