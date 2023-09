(Di venerdì 8 settembre 2023). Festa a, in provincia di Caserta, grazie al concorso deldi giovedì 7 settembre. Nella località campana, come riporta Agipronews,20.001con un “9” in un’estrazione della modalità frequente. L’ultimo concorso delha distribuito 21,9 milioni di, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.

10eLotto: a Marcianise vinti 20mila euro

