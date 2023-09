Zuppa di Porro 7 settembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 7 settembre 2023)di. Ma per quale motivo se il governo cerca di fare qualche cosa sulla sicurezza, che tutti tranne Cerasa, considerano un’emergenza, ebbene la sinistra grida alla deriva securetaria. Che poi non si capisce cosa sia. Ferltrino contro pene minorenni. Non guidano la macchina ci sarà un motivo. Beh fantastico oggi Enzo Cheli scrive sulla Stampa che il premierato èil rischio peggiore che sta correndo questa repubblica. Belpi invece lo ama. Draghi scrive all’economist e poi arriva agli altri giornali degli Elkan e per il Giornale è pro Meloni: mah. Giornale e Libero cambiano i dirttore e ci sono i saluti. Ben arrivato Capezzone a Libero., con Sechi. E sallusti torna al Giornale con Feltri. Caruso ci ha preso gusto oggi non parla del tennis ma del parrucco della Berlinguer, che per lui sarebbe di destra. Grandi manovre in ...