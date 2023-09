Zeman | “Calciopoli? Avrei vinto lo Scudetto senza errori arbitrali Non ero accettato dal sistema”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’ex allenatore della Roma, Zdenek, è tornato sul capitolosoffermandosi sul peso deglinella sua carriera. Nelle recenti dichiarazioni rilasciate a Il Corriere della Sera, l’ex allenatore di Roma e Foggia, Zdenek, ha ripreso a parlare di uno dei capitoli più oscuri nella storia del calcio italiano:. In un’intervista avvincente,ha condiviso il suo punto di vista su come ilarbitrale abbia influenzato la sua carriera e le ambizioni della sua squadra. “? Rifarei tutto, per il bene del calcio”, ha dichiaratocon determinazione. “Non so quale sarebbe stata la mia carriera se non lo avessi fatto; so, però, che nel mio secondo anno alla Roma ...