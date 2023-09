“YoYo” è il nuovo singolo di Par Ty

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dall’8 settembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi PAR TY (Kimura). “” è una traccia chill dal sapore di malinconia e speranza. Il brano contiene diversi riferimenti agli anime e al mondo del gaming, mescolati ad aneddoti del vissuto dell’artista. La produzione tende ad essere digitale con sfumature sad che abbracciano alla perfezione le liriche del brano. Spiega l’artista a proposito del brano: “Penso chesia un passo avanti a ció che ho fatto in precedenza. È una traccia ricca di colori, sono sicuro avrà un ottimo riscontro”. Il videoclip di “” ha una sceneggiatura che nasce dalla mente dell’artista: si cerca di sottolineare quanto certe volte si sia “distanti nella vicinanza” (come ...

In questi giorni lafa bella mostra di sé a Monaco, ilmodello verrà poi lanciato sul mercato italiano, tedesco, spagnolo e francese contemporaneamente e il suo prezzo di listino partirà ...Ilmodello delladebutterà in contemporanea in paesi quali Italia, Germania, Francia e Spagna, con consegne previste a partire dal quarto trimestre del 2023. Il prezzo iniziale è fissato a ...I segreti del successo della- quadriclo leggero di cui la casa madre Xev sta presentando in ... ed un tetto panoramico in vetro anti - UV sono i tratti distintivi delmodello a cui si ...

XEV YOYO al Salone di Monaco: la microcar siaggiorna Virgilio Motori

Il mercato delle auto è in continua evoluzione e trasformazione e, in questi ultimi anni, sta abbracciando non solo un nuovo approccio ...In mostra al Salone di Monaco la nuova generazione di XEV YOYO per l’Europa, presentata in anteprima in occasione dell’evento europeo ...