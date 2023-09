Yolanda Diaz alla Festa dell' Unità | ' E' vitale lottare contro la destra | contate su di noi'

... per parlare di lavoro, contratti e salario minimo in un incontro dal titolo "Il lavoro prima di tutto", al quale hanno partecipato anche Andrea Orlando e, uno dei tre vicepresidenti del ..., fondatrice della piattaforma Movimento Sumar e della coalizione Sumar in Spagna, e già ministro del Lavoro del governo Sanchez, intervenendo alla Festa dell'Unità di Ravenna ha parlato ...'La Spagna deve garantire il processo decisionale in aziende come Telefónica, custodi di dati sensibili', ha dichiarato la vicepresidente e ministra del Lavoro spagnoloDíaz su X. 'Sono ...

Yolanda Diaz: “Salario minimo battaglia fondamentale. Anche così la Spagna ha fermato la destra” la Repubblica

Il segretario del Partito Democratico Elly Schlein di nuovo a Ravenna, alla festa nazionale al Pala de André, per parlare di lavoro, contratti e salario minimo in un incontro dal titolo “Il lavoro pri ...La segretaria Pd ha discusso di lavoro con Andrea Orlando e Yolanda Diaz, ministro del lavoro in Spagna: "Il Pd vuole battersi per contrastare la povertà, perché le parole povero e lavoro non stiano p ...