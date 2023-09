Xiaomi 13T Series | ecco la data di presentazione

(Di giovedì 7 settembre 2023) Arriva ladistreaming ufficiale dei prossimi flagship killer dell’azienda cinese,13T e13T Pro13Tè prossima ad essere svelata durante un evento global a Berlino il prossimo 26 settembre, durante il quale saranno annunciati anche alcuni nuovi prodotti dell’ecosistemaSmart Life. Lainizierà alle ore 14:00 e sarà trasmessa in live streaming sul sito ufficialee sui canali internazionali di Facebook, YouTube, e Twitter.13T: cosa aspettarsi La serie13T continuerà la collaborazione con il marchio Leica al fine di migliorare, di iterazione in iterazione, l’esperienza utente in ambito ...

Xiaomi 13T e 13T Pro verranno annunciati a Berlino il prossimo 26 settembre HDblog

Arriva la data di presentazione streaming ufficiale dei prossimi flagship killer dell'azienda cinese, Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro.Xiaomi sta alzando l'asticella dell'assistenza software per i suoi prodotti, ponendosi allo stesso livello di Samsung. Si comincia con 13T e 13T Pro!