Wta Finals 2023 a Cancun | “Scelta basata su molteplici fattori”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sarà la città messicana diad ospitare le Wtadel mese prossimo. Il torneo si svolgerà dal 29 ottobre al 5 novembre e il presidente e Ceo della Wta Steve Simon ha commentato: “Vorrei estendere il mio apprezzamento agli organizzatori del torneo diGS Sports Management per il loro impegno nell’ospitare le finali Wta quest’anno. Questa edizione delle Wtaoffrirà un’esperienza fantastica sia ai giocatori che ai fan, offrirà un finale adatto per l’Hologic Wta Toure ci consentirà di continuare a costruire un futuro forte per il tennis femminile”. Si era parlato anche di Arabia Saudita come possibile sede, ma lo scenario aveva sollevato diverse critiche. “La Wta ha valutato una serie di offerte competitive attraverso un processo approfondito – si legge -, in stretta ...

... o almeno quelle che hanno ottenuto i migliori risultati quest'anno, ancora non sanno dove giocheranno le. Sì, perché la Women's Tennis Association deve ancora svelare - e lo farà solo a ...Dall'altro laha bloccato l'assegnazione a Riad delle, che ad oggi non hanno dunque ancora una sede certa (Repubblica Ceca Messico). In questa decisione hanno certamente pesato le ...... in questa stagione tanto competitivo da essere tuttora in lizza per le ATPtorinesi. La ...è fissato per il primo pomeriggio nell'Arthur Ashe Stadium dove la giovane aspirante numero 1Coco ...

Tennis | Extra | Dopo mesi e mesi di attesa, la WTA ha ufficializzato la sede delle Finals 2023. Si terranno a Cancun, località turistica nello stato del Quintana Roo in ...Secondo quanto riportato dai media inglesi, le organizzazioni di tennis professionistico maschile (ATP) e femminile (WTA) stanno discutendo di una possibile fusione. Lo spauracchio Arabia Saudita potr ...