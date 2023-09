Wolfam | la morte misteriosa di un fratello

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) WOLFMAN Mediaset Italia 2 ore 21.15 Con Benicio Del Toro, Emily Blunt e Anthony Hopkins. Regia di Joe Johnston. Produzione USA 2010. Durata: 2 ore LA TRAMA Un uomo torna dopo anni in Inghilterra dopo aver appreso ladel. Mentre indaga viene morso da un licantropo che lo trasforma a sua volta in un uomo lupo. Non rinuncia però a indagare e alla fine fa una terribile scoperta sulladel. E sulla sua licantropia PERCHE' VEDERLO perchè fa rivivere la leggenda dell'Uomo Lupo aggiungendo personaggi che la ritengono anche più inquietante. Anthony Hopkins fa una delle sue solite marchette, ma nel finale arriva a essere più inquietante di quando faceva Hannibal the Cannibal.