WnD presenta una nuova visione del design Nasce RAVIA EVO | finestra in PVC dalla simmetria illuminata

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Milano, 07 settembre 2023 – Le nostre case hanno sempre più bisogno di luce naturale e di un adeguato isolamento termoacustico che possano migliorare in modo significativo il comfort abitativo. Unadi qualità e altamente performante rientra tra le soluzioni più pratiche, funzionali e sostenibili per poter garantire una buona qualità di vita tra le mura domestiche. In risposta a questa esigenza WnDEVO, un nuovo serramento in PVC facente parte dell’innovativa linea di finestre, pensata per chi ha a cuore il proprio benessere e quello del pianeta, dal momento che la progettazione ruota proprio intorno al concetto di luce naturale.EVO, grazie alla sua silhouette essenziale, è lapiù “luminosa” di tutta la serie. Caratterizzata da un profilo ...