Wired Next Fest 2023 | ecco gli ospiti confermati

Annunciati oggi i nuovi ospiti che il 7 e l'8 ottobre 2023, nell'affascinante cornice del Castello Sforzesco di Milano, parteciperanno alla decima edizione delFest , quest'anno dedicata all' Italia . Tra i nuovi ospiti annunciati oggi ci sono Cory Doctorow , Nona Mikhelidze , Jimmy Nelson, Meduza, Christopher , Jimmy Nelson , Yuliana Shemetovets ,...

Wired Next Fest 2023 di Milano, tutti i nuovi ospiti WIRED Italia

Il 7 e 8 ottobre il Castello Sforzesco di Milano ospiterà la decima edizione di Wired Next Fest, che sarà dedicata all'Italia. Ecco gli ospiti che interverranno ...Wired Next Fest è il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. L’evento organizzato da Wired Italia e che quest’anno festeggia il suo ...