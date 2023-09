WinteRace 2024 - Aperte le iscrizioni per l' undicesima edizione

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sonoleper la, la gara di regolarità in programma dal 7 al 9 marzo prossimi lungo le strade delle Dolomiti, con partenza e arrivo a Cortina d'Ampezzo. All'evento saranno ammessi solo 70 equipaggi: potranno partecipare 40 auto storiche costruite entro il 1999 e 30 vetture iscritte alla sezione Icon, ossia prodotte dal 2000 e considerate "iconici punti di riferimento della produzione automobilistica mondiale". Le novità. Gli organizzatori hanno lanciato la nuovatramite una campagna promozionale caratterizzata non solo da una comunicazione sui canali social, ma anche da una presenza ad altre manifestazioni quali Auto e Moto d'Epoca, in programma a ottobre a Bologna, e ad Arezzo Classic Motors, in calendario per metà gennaio. "LaCortina è un evento A.S.I. ...