William e Kate | weekend in Francia | ma ognuno per conto suo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 settembre 2023) Anche il principeMiddleton si recheranno presto in. La coppia volerà sul posto nel fine settimana per tifare per Inghilterra e Galles mentre gareggiano nella Coppa del mondo di rugby maschile. In maniera del tutto inaspettata, però, i due si divideranno. Il loro viaggio ufficiale, infatti, prevede due diverse agende e ciascuno svolgerà degli impegni perproprio. In qualità di patrona della Rugby Football Union, la principessasarà presente nella giornata di sabato alla partita della fase a gironi tra Inghilterra e Argentina allo stadio Marsiglia. Il marito non dovrebbe accompagnarla e dovrebbe presentarsi da solo al proprio impegno del giorno successivo. Il principe, infatti, in qualità di patrono della Welsh Rugby Union, guarderà il Galles ...